Son dakika haber! Trabzon'a Körfez ülkelerinden 150 bin ziyaretçi gelmesi bekleniyor
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Son dakika haber! Trabzon'a Körfez ülkelerinden 150 bin ziyaretçi gelmesi bekleniyor

Son dakika haberi... Doğal güzellikleri ve tarihi değerlerinin yanı sıra kendine has kültürü ile de ön plana çıkan Trabzon'a turizm sezonunda Körfez ülkelerinden yaklaşık 150 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Son dakika haber! Trabzon'a Körfez ülkelerinden 150 bin ziyaretçi gelmesi bekleniyor
14.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:05

Doğal güzellikleri ve tarihi değerlerinin yanı sıra kendine has kültürü ile de ön plana çıkan Trabzon'a turizm sezonunda Körfez ülkelerinden yaklaşık 150 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen sektörlerden birinin de turizm olduğunu söyledi.

Dünyanın hemen hemen her ülkesinde görülen salgının Türkiye'de de hayatı olumsuz etkilediğine işaret eden Kantarcı, alınan tedbirler sayesinde sürecin başarıyla yönetildiğini aktardı.

Kantarcı, hayatın normale dönmesi için her gün yeni adımlar atıldığını belirterek, turizm açısından da olumlu gelişmeler yaşandığını, bu noktada Kültür ve Turizm Bakanlığının belirlenen yol haritası eşliğinde çalışmalarını çok yönlü sürdürdüğünü ifade etti.

Sektör temsilcileri olarak beklentilerini mülki idarecilerin ve milletvekillerinin başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarda dile getirdiklerini anlatan Kantarcı, bu doğrultuda hazırlanan raporların ilgili bakanlıklara ve diğer kurumlara iletildiğine dikkati çekti.

Kantarcı, Trabzon'a en fazla yabancı turistin Körfez ülkelerinden geldiğini anımsatarak, "Körfez ülkelerindeki tur operatörleriyle görüştüğümüzde bu sezon için de oldukça istekli olduklarını görüyoruz. İlimize, bölgemize bu ülkelerden turistlerin bu yıl da gelmeye devam edeceği yönünde bilgiler alıyoruz." dedi.

Trabzon'a geçen yıl 119 direkt uçuşun yapıldığı Ürdün'de 9, 165 uçuşun yapıldığı Bahreyn'de ise 36 Kovid-19 vakası tespit edildiğinin altını çizen Kantarcı, "Bu sayıların düşük olması riskler açısından değerlendirildiğinde bizleri de sevindiriyor. Pandemiye ilişkin olumsuz bir dalga yaşanmazsa inanıyorum ki Körfez ülkelerinden ziyaretçilerimiz ilimizi, bölgemizi yine tercih edeceklerdir." diye konuştu.

"Önceliğimiz bölgemiz ve ülkemiz için birlikte çalışmak olmalıdır"

Kantarcı, geçen sezon Trabzon'a Körfez ülkelerinden yaklaşık 500 bin turist geldiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçen sezon ilimize Körfez ülkelerinden yaklaşık 500 bin turist geldi. Bu sezon için pandemi öncesinde ödeme yapanların büyük bölümü rezervasyonlarını iptal etmek yerine erteledi. Dolayısıyla hem pandeminin yol açtığı durum hem de sezona geç başlamanın etkisi ile en azından geçen sezon gelen konuk sayımızın yüzde 30'unu yakalamayı hedefliyoruz, bu da yaklaşık 150 bin yabancı turist demek. Yaşananları göz önünde bulundurursak ilk aşamada bunu başarı olarak kabul edeceğiz. Elbette onlar da süreci görmek istiyorlar, etkilerinin azalmasını, riskin daha da düşmesini bekliyorlar."

Temmuzda başlayacak sezonun ekime kadar süreceğini tahmin ettiklerini dile getiren Kantarcı, en fazla yoğunluğun ise ağustosta olmasını beklediklerini söyledi.

Kantarcı, ilin yöneticilerinden doğal ve tarihi güzelliklerin tanıtımı amacıyla yapılan çalışmalara ağırlık vermelerini rica ederek, sosyal medya ve basının gücünü kullanarak iç turizmi de hareketlendirmek adına vatandaşlara seslenmelerini istedi.

Bölgedeki tesis ve turizme hizmet eden diğer yerlerde Kovid-19 ile mücadelede alınan tedbirlerin de insanlara iyi anlatılması gerektiğini vurgulayan Kantarcı, Trabzon ve Doğu Karadeniz'deki konaklama tesislerinin "Sağlıklı Turizm Belgesi" başvurularının devam ettiğini belirtti.

Kantarcı, bu uygulama ile uluslararası ilginin Türkiye'ye çevrildiğine dikkati çekerek, "Sertifikasyon için Antalya ve İstanbul'dan sonra en yoğun başvuru Trabzon'dan yapıldı. Sürecin hızla tamamlanması gerekiyor. Sağlıklı ve güvenli turizm tesislerinin sayısının artmasıyla bölgemize güven daha da artmaktadır." dedi.

Bölgenin hem güzelliklerinin hem de alınan tedbirlerin daha iyi anlatılması gerektiğini yineleyen Kantarcı, "Milli birlik ve beraberliğin en üst düzeyde olması gereken bir süreci yaşıyoruz. Şu aşamada turizm paydaşları olarak hiçbirimiz şahsi menfaat düşünmemeliyiz. Hep birlikte önceliğimiz bölgemiz ve ülkemiz için birlikte çalışmak olmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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