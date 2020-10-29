Son dakika haber... Toyota'nın küresel üretiminde son 9 aydır ilk artış
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Son dakika haber... Toyota'nın küresel üretiminde son 9 aydır ilk artış

29.10.2020 11:39 | Son Güncelleme: 29.10.2020 11:42
Son dakika haber... Toyota'nın küresel üretiminde son 9 aydır ilk artış

Son dakika ekonomi haberine göre Japon otomobil markası Toyota, dünya geneli üretiminin son 9 aydır ilk kez yükseldiğini ve eylülde yüzde 11,7 artış kaydederek 841 bin 915'e çıktığını duyurdu.

Japon otomobil markası Toyota, dünya geneli üretiminin son 9 aydır ilk kez yükseldiğini ve eylülde yüzde 11,7 artış kaydederek 841 bin 915'e çıktığını duyurdu.

Toyota Motor, bünyesinde bulundurduğu Daihatsu ve Hino markaları dahil eylül ayı üretim ve satış rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Toyota'nın dünya geneli üretim ve satış rakamları, eylülde toparlanarak geçen yılki seviyelerini aştı. Ocak ayından bu yana ilk kez artış gösteren markanın üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 artışla 841 bin 915'e çıktı. Bu sonuçta, Çin ve Japonya'daki üretim artışı etkili oldu.

Öte yandan küresel üretim Daihatsu'da yüzde 10,1 azalışla 121 bin 483'e, Hino'da yüzde 37,2 düşüşle 10 bin 459'a geriledi.

Küresel satışlar eylülde yüzde 1,9 arttı

Toyota'nın dünya geneli satışları da eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artışla 837 bin 49'a çıktı. Bu artışta, ABD ve Çin'e gerçekleştirilen satışlar etkili oldu.

Aynı dönemde küresel satışları Daihatsu'nun yüzde 22,5 azalışla 65 bin 512'ye, Hino'nun yüzde 22,5 düşüşle 13 bin 846'ya geriledi.

Toyota'nın küresel satışları bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 16,4 azalarak 6 milyon 76 bin 468 düzeyinde gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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