Son dakika haber... Toyota mali yıl net kar tahminini 1,90 trilyon yene yükseltti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Toyota mali yıl net kar tahminini 1,90 trilyon yene yükseltti

11.02.2021 07:33 | Son Güncelleme: 11.02.2021 07:36
Son dakika haber... Toyota mali yıl net kar tahminini 1,90 trilyon yene yükseltti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Toyota, 31 Mart'ta sona erecek mevcut mali yıl net kar tahminini 1,42 trilyon yenden (13,57 milyar dolar) 1,90 trilyon yene (18,16 milyar dolar) yükseltti.

Toyota, 31 Mart'ta sona erecek mevcut mali yıl net kar tahminini 1,42 trilyon yenden (13,57 milyar dolar) 1,90 trilyon yene (18,16 milyar dolar) yükseltti.

Japon üreticiden yapılan açıklamaya göre firma, ABD ve Çin piyasalarındaki talebin iyileşmesi sonucu mali yıl beklentilerini güncelledi.

Buna göre 31 Mart'ta sona erecek mali yılda 1,42 trilyon yenlik (13,57 milyar dolar) net kar tahminini 1,90 trilyon yene (18,16 milyar dolar) çıkardı.

Yeni tahminin tutması halinde, önceki mali yıl net kar oranına kıyasla yüzde 6,7 düşüş sergilenmiş olacak.

Mini araç üreticisi Daihatsu ile kamyonet üreticisi Hino dahil Toyota grubu küresel araç satış hedefini ise 9,42 milyondan 9,73 milyon adede yükseltti.

Yarı iletken sıkıntısı

Verilere ilişkin çevrim içi basın toplantısında bir konuşma yapan Baş Finans Direktörü (CFO) Kon Kenta, küresel yarı iletken sıkıntısı ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Kon, sıkıntıya rağmen üretimde büyük oranda kesintiye gidilmediğini belirterek, "Salgın gibi faktörlerin de etkisi sürüyor. Riskleri yakından izlemeliyiz." dedi.

Firma, mali yıl işletme karının, önceki mali yıla kıyasla, yüzde 16,6 düşerek 2 trilyon yen (19,12 milyar dolar) kayda geçmesini bekliyor.

Önceki işletme karı tahmini 1,3 trilyon yen (12,4 milyar dolar) olarak duyurulmuştu.

Satışların önceki mali yıla oranla yüzde 11,3 düşerek 26,5 trilyon yene (253,3 milyar dolar) ulaşması bekleniyor.

9 ayda 7,21 milyon araç satışı

Toyota grubu, Nisan-Aralık 2020 döneminde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,4 düşüşle 7,21 milyon adet araç satışı gerçekleştirdi.

Firmanın 9 aylık süreçteki net karı, yüzde 14,1 düşüşle 1,47 trilyon yen (14 milyar dolar) olarak kayda geçti.

İşletme karı ise yüzde 26,1 düşüşle 1,51 trilyon yen (14,43 milyar dolar) seviyesinde kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Buse Varol Sezen Aksu Nesrin Cavadzade Mehmet Ali Erbil
Spor Ömer Ali Metin Oktay Abdullah Avcı Sergen Yalçın Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Türk Uzay İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Toyota mali yıl net kar tahminini 1,90 trilyon yene yükseltti - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 07:37:59. #1.16#
title