Son dakika haber! Tosya'da belediye çalışmaları Son dakika haberlerine göre Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye çalışmalarını denetledi.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye çalışmalarını denetledi.

Kavaklıgil, çalışmalarla ilgili gazetecilere, Tosya Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nde yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Bölgede toplamda 7 bin metrekarelik alanda alt ve üstyapının yenileneceğini belirten Kavaklıgil, şunlara kaydetti:

"Çalışmalar kapsamında kazma, kumlama, kilitli parke taşı, bordür döşeme ve bozuk olan yolların revize çalışmaları devam ediyor. Sabah, Kadife ve 4. Sanayi Sokak üzerinde yapılacak kilit parke çalışmaları için kısa süre içerisinde kot ölçümü ve zemin hazırlıkları da tamamlanacak. Son birkaç hafta içinde üstyapının soğuk asfaltla iyileştirilmesi noktasında önemli ölçüde yol aldık. Çalışmalarımız tamamlandığında bölgemiz, şehrimize yakışan bir yapıya kavuşacak."

Kaynak: AA