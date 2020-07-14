Son dakika haber... Tosya'da 6 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı
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Son dakika haber... Tosya'da 6 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı

Son dakika haberleri... Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana iki hafif ticari aracın karıştığı ve 6 kişinin yaralandığı trafik kazası, kameralara yansıdı.

Son dakika haber... Tosya'da 6 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı
14.07.2020 12:06 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:24

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana iki hafif ticari aracın karıştığı ve 6 kişinin yaralandığı trafik kazası, kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesi Cumhuriyet Meydanında önceki gece 23.30 sıralarında 37 KL 808 ve 41 EU 025 plakalı iki hafif ticari araç çarpıştı. Cumhuriyet Meydanında iki yolun kesiştiği noktada meydana gelen kazada savrulan araçlardan biri saat kulesinin yanında oturma bantlarına çarparak durdu. Kazada yaralanan 6 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kaza hakkında inceleme başlatıldı.

Öte yandan, 6 kişinin yaralandığı kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kavşağa giren iki araç kafa kafaya çarpışıyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri banklara çarparak duruyor. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansla Tosya Devlet hastanesine kaldırıldı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

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