Son dakika haber | Toroslar'da çocuklar okçuluk ile tanışıyor Son dakika gündem haberi: Mersin'in Toroslar ilçesinde açılan geleneksel ve modern okçuluk kursu ilgi görüyor.

Mersin'in Toroslar ilçesinde açılan geleneksel ve modern okçuluk kursu ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Toroslar Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde açılan ve 9-14 yaş aralığındaki çocukların katıldığı kurslarda teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

Ata sporu olan okçuluğun tanıtıldığı eğitimler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında veriliyor.

Kaynak: AA