Son dakika haber... Torbacılara 'Pençe-1' operasyonu - Haberler
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Son dakika haber... Torbacılara 'Pençe-1' operasyonu

Son dakika haber... Torbacılara 'Pençe-1' operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Mersin'de 550 polis, narkotik köpekleri ile helikopter ve drone desteği ile 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi.

MERSİN (İHA) - Mersin'de 550 polis, narkotik köpekleri ile helikopter ve drone desteği ile 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi. 85 adrese gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı mahallelerinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şahısların uyuşturucuyu Doğu illerinden Mersin'e getirip, burada sattıkları tespit edildi. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik 550 polisin katılımı ile şafak operasyonu düzenlendi. Çevik kuvvet ve özel hareket polislerinin yanı sıra, 'Tina', 'Erez', 'Kanas' ve 'Hernandez' adı verilen 4 narkotik köpeğinin de katıldığı helikopter ve drone destekli operasyonda, daha önce belirlenen 85 adreste arama yapıldı.

Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ayrıca operasyon kapsamında çeşitli suçları bulunan şahıslar da gözaltına alındı. - MERSİN

Son dakika haber... Torbacılara 'Pençe-1' operasyonu

Son dakika haber... Torbacılara 'Pençe-1' operasyonu

Son dakika haber... Torbacılara 'Pençe-1' operasyonu

Son dakika haber... Torbacılara 'Pençe-1' operasyonu

Son dakika haber... Torbacılara 'Pençe-1' operasyonu

Son dakika haber... Torbacılara 'Pençe-1' operasyonu

Son dakika haber... Torbacılara 'Pençe-1' operasyonu

Son dakika haber... Torbacılara 'Pençe-1' operasyonu

Son dakika haber... Torbacılara 'Pençe-1' operasyonu

Son dakika haber... Torbacılara 'Pençe-1' operasyonu

Son dakika haber... Torbacılara 'Pençe-1' operasyonu

Son dakika haber... Torbacılara 'Pençe-1' operasyonu

Son dakika haber... Torbacılara 'Pençe-1' operasyonu

Son dakika haber... Torbacılara 'Pençe-1' operasyonu

Son dakika haber... Torbacılara 'Pençe-1' operasyonu

Son dakika haber... Torbacılara 'Pençe-1' operasyonu

Son dakika haber... Torbacılara 'Pençe-1' operasyonu

Son dakika haber... Torbacılara 'Pençe-1' operasyonu

Son dakika haber... Torbacılara 'Pençe-1' operasyonu

Son dakika haber... Torbacılara 'Pençe-1' operasyonu

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