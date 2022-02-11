ADANA (İHA) - Torbacılara gündüz vakti film gibi operasyon

Adana polisi uyuşturucu sattığı öne sürülen 11 zanlının yakalanması için terör polisinin operasyon timiyle birlikte gündüz vakti evlere şok baskın düzenledi

Operasyonda 11 zanlı da yakalandı

ADANA - Adana polisi uyuşturucu sattığı öne sürülen 11 zanlının yakalanması için terör polisinin operasyon timiyle birlikte gündüz vakti evlere şok baskın düzenledi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen 11 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Uyuşturucu operasyonlarını gece yapıyoruz, çok anlatamıyoruz. Gündüz basalım, alalım ve Türk polisinin, Türk jandarmasının uyuşturucuyla nasıl mücadele ettiğini herkes ortaya koysun" talimatı doğrultusunda harekete geçti.

Şüphelilerin yakalanması için belirlenen 11 ayrı adrese gündüz vakti terör polislerinin operasyon timi desteğiyle eş zamanlı baskın yapıldı. Ekipler, demir kapılarını koçbaşlarıyla açarak girdikleri evlerde şüphelileri etkisiz hale getirdi. Bu sırada operasyon kapsamında abluka altına alınan sokaklarda uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alan polisler ise elleri tetikte bekledi.

Operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, adreslerdeki aramalarda 2,83 gram bonzai, 2,42 gram eroin, 1,59 gram esrar, 0,78 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu hap, ruhsatsız 2 pompalı tüfek ile 1 tabanca ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklanırken 5'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.