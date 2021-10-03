Son dakika haber! Toplum destekli polislerden öğrencilere bilgilendirme - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Toplum destekli polislerden öğrencilere bilgilendirme

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haber! Toplum destekli polislerden öğrencilere bilgilendirme

Gelen son dakika haberine göre DÜZCE (İHA) – Otobüsler ile Düzce'ye gelen öğrencilere Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince bilgilendirmelerde bulundu.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Otobüsler ile Düzce'ye gelen öğrencilere Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince bilgilendirmelerde bulundu.

Düzce Üniversitesi yarın yüz yüze eğitime başlıyor. Eğitim öncesinde Düzce'ye otobüs ile gelen öğrencilere Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince bilgilendirmelerde bulundu. Polis ekipleri otogar içerisinde kurduğu stantta gelen kadın öğrencilere KADES uygulaması tanıtılırken, diğer öğrencilere de üniversite çevresinde yaşayabilecekleri sorun ve sıkıntılarda ulaşacakları numaralar aktarıldı. Polis ekipleri otogarda stant açarak öğrencilere bilgilendirmelerde bulunmaya devam edecek. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Donald Trump Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Gülben Ergen Prens William Didem Arslan Yılmaz
Spor Fatih Terim Stefan Kuntz Aykut Kocaman Abdullah Avcı Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! Toplum destekli polislerden öğrencilere bilgilendirme - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 10:01:43. #1.17#