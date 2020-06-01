Son dakika haber | Toplu ulaşımda yüzde 50 yolcu sınırlandırması kaldırıldı
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Son dakika haber | Toplu ulaşımda yüzde 50 yolcu sınırlandırması kaldırıldı

Son dakika güncel haberi... Koronavirüs salgınında vaka sayısındaki düşüşle Bilim Kurulunun talimatları doğrultusunda toplu ulaşım araçlarında daha önce belirlenen standartlar yeniden düzenlendi.

Son dakika haber | Toplu ulaşımda yüzde 50 yolcu sınırlandırması kaldırıldı
01.06.2020 21:27 | Son Güncelleme: 01.06.2020 21:27

Koronavirüs salgınında vaka sayısındaki düşüşle Bilim Kurulunun talimatları doğrultusunda toplu ulaşım araçlarında daha önce belirlenen standartlar yeniden düzenlendi.

İçişleri Bakanlığınca, şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin valiliklere genelge gönderildi.

Şehir içi toplu taşıma araçları ve personel servislerine araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimat yürürlükten kaldırıldı.

Minibüs ve otobüslerde ayakta yolcu alınmayacak

Genelgeye göre, minibüs, dolmuş, halk otobüsü ve belediye otobüsleri gibi kent içi ulaşım araçlarına ayakta yolcu alınmayacak. Bu araçlarda karşılıklı dörtlü koltukların ikisi kullanılmayacak, yolcular yüz yüze gelmeyecek şekilde çapraz oturacak.

Metro, metrobüs ve tramvay gibi farklı özelliği veya niteliği olan toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınıp alınmayacağı, güvenli mesafe kurallarına uyma koşuluyla hangi oranda ayakta yolcu alınabileceği ise il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarının kararı doğrultusunda belirlenecek.

Kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası verilecek ve bu kişiler hakkında aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddelerinden işlem yapılacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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