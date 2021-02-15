Son dakika haber... Toplu cenaze namazı kılınan mahallede koronavirüs karantinası
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Son dakika haber... Toplu cenaze namazı kılınan mahallede koronavirüs karantinası

15.02.2021 13:17 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:23
Son dakika haber... Toplu cenaze namazı kılınan mahallede koronavirüs karantinası

Son dakika haberler: KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde toplu kılınan cenaze namazı ve taziye ziyareti ardından 20 kişinin koronovirüs testinin pozitif çıktığı mahalle karantinaya alındı.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde toplu kılınan cenaze namazı ve taziye ziyareti ardından 20 kişinin koronovirüs testinin pozitif çıktığı mahalle karantinaya alındı.

Yeşilhisar'da 856 nüfuslu Kayadibi Mahallesinde, 15 gün önce Zeynep Arı, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Toplu cenaze namazı ve taziye ziyareti sonrası mahallede çok sayıda kişi yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle çeşitli hastanelere başvurdu. 20 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca mahalle, 10 gün süreyle karantina altına alındı. Jandarma, mahalle girişinde güvenlik önlemi alarak giriş ve çıkışlara izin vermedi. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri mahallede çalışma başlatırken, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı öğrenildi.


- Kayseri
Son dakika haber... Toplu cenaze namazı kılınan mahallede koronavirüs karantinası
Son dakika haber... Toplu cenaze namazı kılınan mahallede koronavirüs karantinası
Son dakika haber... Toplu cenaze namazı kılınan mahallede koronavirüs karantinası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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