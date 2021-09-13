Son dakika gündem: TOPKAPI-MESCİDİ SELAM TRAMVAY HATTINDA ARIZA; RAYLARDA YÜRÜDÜLER - Haberler
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Son dakika gündem: TOPKAPI-MESCİDİ SELAM TRAMVAY HATTINDA ARIZA; RAYLARDA YÜRÜDÜLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında yaşanan teknik arıza yoğunluğa neden oldu.

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında yaşanan teknik arıza yoğunluğa neden oldu. Yolcular, tramvay yolundan yürüyerek ilerledi. Seferler bir süre sonra normale döndü.

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler, Rami istasyonundan aktarmalı olarak gerçekleştirildi. Bazı yolcular Rami-Topçular durakları arasında yürüyerek ilerledi. T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında teknik arıza yaşandı. Tramvayın Mescid-i Selam yönüne giden trenin arıza yapması nedeniyle seferler Rami İstasyonu'ndan aktarmalı olarak gerçekleştirildi. Rami durağında inen bazı kişiler, Topçular İstasyonu'na tramvay yolundan yürüyerek ilerledi. Tramvay arızası nedeniyle yoğun kalabalığın oluştuğu duraklarda bazıları duruma tepki gösterdi. Oluşan kalabalık, cep telefonu kameralarına yansıdı. Seferler bir süre sonra normale döndü.

Son dakika gündem: TOPKAPI-MESCİDİ SELAM TRAMVAY HATTINDA ARIZA; RAYLARDA YÜRÜDÜLER

Son dakika gündem: TOPKAPI-MESCİDİ SELAM TRAMVAY HATTINDA ARIZA; RAYLARDA YÜRÜDÜLER

Son dakika gündem: TOPKAPI-MESCİDİ SELAM TRAMVAY HATTINDA ARIZA; RAYLARDA YÜRÜDÜLER

Son dakika gündem: TOPKAPI-MESCİDİ SELAM TRAMVAY HATTINDA ARIZA; RAYLARDA YÜRÜDÜLER

Son dakika gündem: TOPKAPI-MESCİDİ SELAM TRAMVAY HATTINDA ARIZA; RAYLARDA YÜRÜDÜLER

Son dakika gündem: TOPKAPI-MESCİDİ SELAM TRAMVAY HATTINDA ARIZA; RAYLARDA YÜRÜDÜLER

Son dakika gündem: TOPKAPI-MESCİDİ SELAM TRAMVAY HATTINDA ARIZA; RAYLARDA YÜRÜDÜLER

Son dakika gündem: TOPKAPI-MESCİDİ SELAM TRAMVAY HATTINDA ARIZA; RAYLARDA YÜRÜDÜLER
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Haber: Son dakika gündem: TOPKAPI-MESCİDİ SELAM TRAMVAY HATTINDA ARIZA; RAYLARDA YÜRÜDÜLER - Haberler
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