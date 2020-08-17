Son dakika haber | Tomarza'da trafik kazası: 1 ölü
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Son dakika haber | Tomarza'da trafik kazası: 1 ölü

Son dakika habere göre Kayseri'nin Tomarza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaya, otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralandı.

Son dakika haber | Tomarza'da trafik kazası: 1 ölü
17.08.2020 14:44 | Son Güncelleme: 17.08.2020 15:03

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaya, otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralandı. Yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Tomarza-Kayseri karayolunda meydana gelen kazada 40 yaşındaki Evran Topaloğlu'na karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada 06 BKC 394 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Topaloğlu, 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Tomarza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Topaloğlu hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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