Son dakika haber... Tokyo ve 3 eyalette uygulanan OHAL pazar gecesi sona erecek

Bir son dakika haberine göre Japonya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını, planlandığı gibi pazar gecesi kaldıracak.