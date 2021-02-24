Son dakika haber... Tokyo'nun kuzeyindeki Toçigi'de çıkan yangın 50 hektarlık alanı kül etti

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeyindeki Toçigi eyaletinde çıkan yangında 50 hektarlık alan hasar gördü.

Toçigi Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Aşikaga ilçesindeki ormanlık alanda 3 gün önce çıkan yangında 50 hektarlık alan kül oldu.

Kyodo ajansının haberine göre yangının henüz söndürülemediği ve ormanlık alana yakın 180 eve tahliye uyarısı yapıldığı kaydedildi.

Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) helikopterlerinin havadan; Toçigi, Saitama ve İbaraki eyalet itfaiye birimlerinin de karadan yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Yamanaşi eyaleti ve Yokohama kentinden de helikopter takviyesi talep edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan