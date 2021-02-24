Son dakika haber... Tokyo'nun kuzeyindeki Toçigi'de çıkan yangın 50 hektarlık alanı kül etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Tokyo'nun kuzeyindeki Toçigi'de çıkan yangın 50 hektarlık alanı kül etti

24.02.2021 16:21 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:24
Son dakika haber... Tokyo'nun kuzeyindeki Toçigi'de çıkan yangın 50 hektarlık alanı kül etti

Son dakika haber... Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeyindeki Toçigi eyaletinde çıkan yangında 50 hektarlık alan hasar gördü.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeyindeki Toçigi eyaletinde çıkan yangında 50 hektarlık alan hasar gördü.

Toçigi Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Aşikaga ilçesindeki ormanlık alanda 3 gün önce çıkan yangında 50 hektarlık alan kül oldu.

Kyodo ajansının haberine göre yangının henüz söndürülemediği ve ormanlık alana yakın 180 eve tahliye uyarısı yapıldığı kaydedildi.

Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) helikopterlerinin havadan; Toçigi, Saitama ve İbaraki eyalet itfaiye birimlerinin de karadan yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Yamanaşi eyaleti ve Yokohama kentinden de helikopter takviyesi talep edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Meral Akşener Berat Albayrak Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Aleyna Tilki Türkan Şoray Meltem Miraloğlu
Spor Umut Bulut Arda Turan Mesut Özil Ersun Yanal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Tokyo'nun kuzeyindeki Toçigi'de çıkan yangın 50 hektarlık alanı kül etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 16:24:31. #1.16#
title