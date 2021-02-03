Son dakika haber! Tokyo'daki protestoda Myanmar'daki askeri darbeye "daha sert tepki verilmesi" çağrısı
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Son dakika haber! Tokyo'daki protestoda Myanmar'daki askeri darbeye "daha sert tepki verilmesi" çağrısı

03.02.2021 18:17 | Son Güncelleme: 03.02.2021 18:20
Son dakika haber! Tokyo'daki protestoda Myanmar'daki askeri darbeye

Son dakika haberi... Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen gösteride hükümetten Myanmar'daki askeri darbeye "daha sert tepki vermesi" talep edildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen gösteride hükümetten Myanmar'daki askeri darbeye "daha sert tepki vermesi" talep edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Myanmar Vatandaş Federasyonu Birliği üyeleri, Tokyo'nun Kasumigaseki bölgesindeki Dışişleri Bakanlığı önünde toplandı.

Askeri darbeyle görevinden alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin fotoğrafını taşıyan yüzlerce kişi, Japonya hükümetine, darbeye "daha sert tepki vermesi" Myanmar'da göreve gelen askeri yönetimi tanımaması çağrısında bulundu.

Protesto esnasında göstericiler, "Suu Çii'yi salıverin, Myanmar'ı özgürleştirin" sloganları attı.

Grubun önde gelenleri, Myanmar'da sivil yönetimin yeniden iş başına getirilmesi için "Japonya'nın siyasi, diplomatik ve ekonomik gücünü kullanması" gerektiğine ilişkin bildiriyi bakanlık yetkililerine teslim etti.

Diyalogla çözülmesi çağrısı

Japonya Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, Myanmar'da ülke yöneticilerinin gözaltına alınmasına tepki göstererek "demokrasi" çağrısı yapmıştı.

Kato, "Japonya, sorunun demokrasi çerçevesinde ve diyalog yoluyla barışçıl şekilde ilgili taraflarca çözülmesinin önemli olduğuna inanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

- Myanmar'da askeri darbe

Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddiaları nedeniyle ülkede gerilim tırmanmıştı. Ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ülkede bir yıllığına olağanüstü hal ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

İlerleyen günlerde Myanmar ordusu, NLD'nin parti genel merkezi ve yerel teşkilat binalarına baskın düzenleyerek bilgisayar ve dokümanlara el koymuştu.

Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, OHAL'in bitmesinin ardından demokratik seçimlere geri dönüleceği sözünü vermiş, NLD lideri Suu Çii ise halka darbeye karşı protesto çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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