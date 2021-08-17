Son dakika haber: Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Taha Akgül, memleketi Sivas'ta çiçeklerle karşılandı
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Son dakika haber: Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Taha Akgül, memleketi Sivas'ta çiçeklerle karşılandı

Son dakika haber: Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Taha Akgül, memleketi Sivas'ta çiçeklerle karşılandı
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Spor

Son dakika haber... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı serbest stil 125 kiloda bronz madalyayla tamamlayan milli güreşçi Taha Akgül, memleketi Sivas'ta çiçeklerle karşılandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı serbest stil 125 kiloda bronz madalyayla tamamlayan milli güreşçi Taha Akgül, memleketi Sivas'ta çiçeklerle karşılandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Tokyo'dan bronz madalya ile dönen milli güreşçi için karşılama programı düzenledi.

Bu çerçevede Akgül'ü kente getiren otobüs, Sivas-Ankara kara yolu kent girişinde davul zurna eşliğinde çekilen halaylarla karşılandı.

Burada kendisine çiçek takdim edilen Akgül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ikinci olimpiyat madalyasını kazandığı için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Olimpiyatlarda gönlümüzden Sivas'ımıza altın madalya getirmek geliyordu. Tüm hazırlığımızı da ona göre yaptık. Biliyorsunuz 2020 yılında ciddi bir operasyon geçirdim, ameliyat oldum omzumdan. Sakatlıkla birlikte tabii pandemi döneminde de hiçbir müsabakaya giremedik. İlk girdiğim müsabaka 2021 yılındaki Avrupa Şampiyonası'ydı. Orada ciddi rakiplerimi yenerek 8. kez Avrupa Şampiyonu oldum ve peşine de 3 ay sonra olimpiyatlarda bronz madalya nasip oldu. Hamdolsun ikinci olimpiyat madalyamı aldım. Olimpiyatlar çok değerli."

Memleketi Sivas'ta kendisini karşılamaya gelen sevenlerine teşekkür eden Akgül, "Sağ olsunlar bütün sevenlerim burada. İl müdürlüğümüzün güzel bir organizasyonu var. Sivaslı hemşehrilerimizle beraber olacağız. Ben buradan yetiştim ve her şampiyon olduğumda da altın madalyayı buraya getiriyorum. Tokyo'dan bir madalyayı da Sivas'a getirmiş oldum. Rio'dan altın madalya getirmiştim. Bu kez bronz madalya nasip oldu. Bir olimpiyat madalyası daha getirdim. Bunun gururumu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından sevenleriyle fotoğraf çektiren Akgül, tekrar otobüs binerek Türk Bayrağı taşıyan bisikletli gençlerin oluşturduğu kortej ile birlikte şehir turu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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