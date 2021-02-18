Son dakika haber: Tokkal çifti ve çocukları, son yolculuklarına uğurlanıyor; Annenin feryadı yürek yaktı (3)
18.02.2021 18:47 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:51
Son dakika gündem haberi... EK GÖZALTI SÜRESİ ALINDIEskişehir'de, evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan İlkay- Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.
EK GÖZALTI SÜRESİ ALINDI
Eskişehir'de, evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan İlkay- Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, soruşturma kapsamında gözaltına aldığı İlkay Tokkal'ın ilk eşinden olan oğlu B.C.T. ile Mehmet Şerif B. ve Ersin D. için ek gözaltı süresi aldığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı