Son dakika haber! Tokayev: Yerli ve yabancı, silahlı ve eğitimli haydutlarla uğraşmak zorunda kaldık

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bugün halka seslenerek 'güvenlik güçlerine uyarı yapmadan ateş açma emri verdiğini' söyledi. Olayların yoğun yaşandığı bölgelerde durumun istikrar kazandığını belirten Tokayev, yerli ve yabancı silahlı ve eğitimli haydutlarla uğraşmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tokayev konuşmasında, güvenlik güçlerine uyarı yapmadan ateş açma emri verdiğini açıkladı. Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) barış güçlerinin kendi talepleri doğrultusunda ülkeye geldiğini ifade eden Tokayev, ayrıca talebine hızlı ve dostane cevap veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e özel şükranlarını sundu.

Şiddet olaylarını çıkaranları araştırıp, gözaltına alacak özel bir departmanlar arası grup oluşturduğunu belirten Tokayev, bu kişilerin en ağır ceza alacaklarını söyledi. Tokayev, yaşanan olaylardan sonra güvenlik güçlerinin yeterli özel araç ve ekipmanın olmadığının ortaya çıktığını vurgulayarak hızlıca bu sorunla ilgileneceğini belirtti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet