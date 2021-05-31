Son dakika haber | Tokat'taki parklara güvenlik kamerası yerleştiriliyor
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Son dakika haber | Tokat'taki parklara güvenlik kamerası yerleştiriliyor

Son dakika haber | Tokat'taki parklara güvenlik kamerası yerleştiriliyor
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Tokat Belediyesi şehir merkezindeki parkların tamamına güvenlik kamerası yerleştirecek.

Tokat Belediyesi şehir merkezindeki parkların tamamına güvenlik kamerası yerleştirecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, 20 parkta güvenlik kamerası sistemi montajları yapılarak aktif hale getirildiği ve parkların büyüklüklerine göre üç ile sekiz kamera monte edildiği belirtildi.

Tüm parklarda güvenlik kamera sistemi montajı ile parkların güvenli hale getirilmeye devam edileceği vurgulanan açıklamada, daha huzurlu, güvenli ve kaliteli yaşam alanları oluşturmak, çocukların ve ailelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla monte edilen kamera sistemleri ile 7 gün 24 saat kayıt alınabildiği, Emniyet Müdürlüğü tarafından da kayıtlara anlık ulaşımın olduğu aktarıldı.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, belirlenen program dahilinde kamera montaj çalışmalarının devam edeceğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Tokat'taki parklarımız artık daha güvenli hale geliyor. Şu ana kadar Tokat'ımızda 20 parkta monte çalışmalarımız tamamlandı. Parklarımızın büyüklüklerine göre bazı parklarımıza 3, bazı parklarımıza ise 8 kamera montajı yaptık. Kameralarımızın büyük çoğunluğu hareketli kameralardan oluşuyor. Kayıt merkezlerimizde anlık olarak takibini yapabiliyoruz ve bunları güvenlik güçlerimizle anlık olarak paylaşabiliyoruz. Diğer parklarımızda da montaj çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Parklarımızın daha güvenli, huzurlu olması için, çocuklarımızın ve ailelerinin güvenliğini sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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