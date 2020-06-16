Son dakika haber... Tokat'ta yeni içme suyu hat çalışmaları
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Son dakika haber... Tokat'ta yeni içme suyu hat çalışmaları

Bir son dakika haberine göre Tokat Belediyesi, yeni içme suyu hat çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haber... Tokat'ta yeni içme suyu hat çalışmaları
16.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:58

Tokat Belediyesi, yeni içme suyu hat çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, teknik ekibiyle Yeniyurt Mahallesi Barbaros Caddesi'nde devam eden ve yaklaşık 3,2 kilometre uzunluğa sahip yeni içme suyu hat çalışmalarını inceledi.

Eroğlu, altyapı konusunda müjdelerinin devam edeceğini söyledi.

Pandemi sürecinden önce tüm mahalleleri adım adım gezip mahalle sakinleriyle 2020 yılında yapılacakları birlikte belirlediklerini anlatan Eroğlu, "Yeni normalleşme süreciyle birlikte mahallelerimize söz verdiğimiz hizmetleri götürmeye başladık. Bu kapsamda Yeniyurt Mahallesi'nde içme suyu sıkıntısını gidermek, vatandaşlarımızın isteğini yerine getirmek amacıyla içme suyu hattı çalışması yapıyoruz.

Ana hat bağlantı çalışmalarının yapılması için gerekli işlemleri başlattık." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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