Son dakika haber! Tokat'ta yangın çıkan evde hasar oluştu
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Son dakika haber! Tokat'ta yangın çıkan evde hasar oluştu

26.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:11
Son dakika haber! Tokat'ta yangın çıkan evde hasar oluştu

Bir son dakika haberine göre Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Hocaahmat Mahallesi Güneş Sokak'ta yalnız yaşayan Hüseyin Kaya'ya ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, vatandaşların ihbarı üzerine gelen Tokat Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülebildi.

Evde büyük çaplı hasara neden olan yangın esnasında evde olan Kaya, komşularının yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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