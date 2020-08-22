Son dakika haber! Tokat'ta otomobille TIR çarpıştı 3 ölü, 5 yaralı Bir son dakika haberine göre Tokat'ta otomobille TIR çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralıTOKAT'ın Reşadiye ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Tokat'ta otomobille TIR çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Reşadiye ilçesi Tokat-Erzincan D-100 karayolu Karlıyayla köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'ın Koyulhisar ilçesinden Tokat yönüne giden Köksal Kaya yönetimindeki 60 RC 560 plakalı otomobil, hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen Ayhan Gündüz yönetimindeki 27 ACJ 605 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Kaya ile yanındaki Özlem Gürbüz ve Fatma Demir öldü, Yeşim Kuzucu, Nurgül Akpınar, Cansel Korkmaz ve Seda Yıldız ile TIR şoförü Ayhan Gündüz yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaynak: DHA