Son dakika haber | Tokat'ta LGS sınavı ve sokağa çıkma yasağı başladı Bir son dakika haberine göre Tokat'ta LGS sınavı ve sokağa çıkma yasağı başladıTOKAT'ta Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılan 10 bin 681 öğrenci, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınav merkezlerine alındı.

Tokat'ta LGS sınavı ve sokağa çıkma yasağı başladı

TOKAT'ta Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılan 10 bin 681 öğrenci, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınav merkezlerine alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sınav bugün saat 09.30'da başladı. Sınav öncesi adaylar, okul girişindeki el dezenfektanlarını kullandıktan sonra sosyal mesafeye uyarak tek tek salonlara alındı. Öğrencilere ayrıca maske ve el dezenfektanı dağıtıldı. 10 kişi ile sınırlı tutulan sınıflarda da 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına göre adaylar sıralara yerleştirildi.

Kentte doğuştan yürüme engelli olan Gamze Şengel, annesi Yeter Şengel ile birlikte okula geldi. Gamze, tekerlekli sandalyesiyle sınava girdi. Okul dışında çocuklarını bekleyen ailelerin ise genellikle sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. LGS sınavı ile birlikte sokağa çıkma yasağı da başladı.

Kaynak: DHA