Son dakika haber | Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı

Gelen son dakika haberine göre Tokat'ın Turhal ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı.

Bu kapsamda Kovid-19 vakalarına rastlanan Çamlıca köyünde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu