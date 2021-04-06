Son dakika 3. sayfa: Tokat'ta korkutan yangın
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Son dakika 3. sayfa: Tokat'ta korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Tokat'ta korkutan yangın Tokat'ın Zile ilçesinde 7 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Tokat'ta korkutan yangın

TOKAT - Tokat'ın Zile ilçesinde 7 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Korku dolu anlar yaşayan apartman sakinleri kısa sürede binayı boşalttı. Yangına, Zile Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevlerin yükseldiği anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Büyümeden kontrol altın alınan yangın maddi hasarla atlatıldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Son dakika 3. sayfa: Tokat'ta korkutan yangın
Son dakika 3. sayfa: Tokat'ta korkutan yangın
Son dakika 3. sayfa: Tokat'ta korkutan yangın
Son dakika 3. sayfa: Tokat'ta korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 18:44:55. #1.15#
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