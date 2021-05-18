Son dakika haber! Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisiyle 11 kişi tedavi görüyor
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Son dakika haber! Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisiyle 11 kişi tedavi görüyor

Son dakika haber! Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisiyle 11 kişi tedavi görüyor
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Tokat'ta 11 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nde tedavi ediliyor.

Tokat'ta 11 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nde tedavi ediliyor.

Alınan bilgiye göre, TOGÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine, nisanın sonlarından itibaren KKKA hastalığı şüphesiyle 30 kişi başvurdu.

Bunlardan bazıları ayakta tedavi edilip evine gönderilirken, bazıları da hastanede tedavi altına alındı.

Bu çerçevede, TOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nde 10, yoğun bakım ünitesinde ise bir kişinin tedavisi sürüyor.

Tokat'ta, KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören 58 yaşındaki Hüseyin Sapasağlam hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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