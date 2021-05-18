Son dakika haber! Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisiyle 11 kişi tedavi görüyor

Bir son dakika haberine göre Tokat'ta 11 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nde tedavi ediliyor.