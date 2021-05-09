Son dakika haber... Tokat'ta jandarma bulduğu koyunları sahibine teslim etti
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Son dakika haber... Tokat'ta jandarma bulduğu koyunları sahibine teslim etti

Son dakika haber... Tokat'ta jandarma bulduğu koyunları sahibine teslim etti
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Tokat'ta ağıldan kaçan koyunları jandarma ekipleri buldu.

Tokat'ta ağıldan kaçan koyunları jandarma ekipleri buldu.

Tokat -Turhal kara yolu üzerinde gece saatlerinde başı boş gezen koyunlar trafik kontrolü yapan jandarma trafik ekiplerinin dikkatini çekti.

Çevre köylerde yapılan araştırma sonucunda koyunların Emirseyit beldesinden Ahmet Düzen'e ait olduğu öğrenildi.

Ağıldan kaçan 4 koyun sahiplerine teslim edildi.

Düzen, yaptığı açıklamada, "Köy bekçisi aracılığıyla ağıldan kaçan koyunlara Kömeç köyü yakınlarında jandarma tarafından sahip çıkıldığını öğrendik. Bunun üzerine apar topar kaçan koyunlarının yanına geldik. Jandarma trafik ekiplerinden hayvanları teslim aldık. Koyunlarıma kavuştuğumuz için çok mutlu olduk. Biz uyurken bizim can ve mal güvenliğimiz için gece gündüz çalışan tüm jandarmamızdan Allah razı olsun. İyi ki varlar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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