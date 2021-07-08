Son dakika haber: Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haber: Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber: Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Tokat'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tokat'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Reşadiye ilçesi Işıklı kavşağı yakınlarında Mahmut Öztürk (78) idaresindeki 34 VJ 5623 plakalı hafif ticari araç devrildi.

Kazada, sürücü ile Kadriye Öztürk (66) olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta bulunan Nimet Öztürk (68) ve Seyit Öztürk (73) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haber: Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber: Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber: Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber: Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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