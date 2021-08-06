Son dakika haber: Tokat'ta FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturmada gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı

Bir son dakika haberine göre Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 1'i savcılıkça, diğerleri ise adli kontrol şartları uygulanarak salıverildi.