Son dakika haber: Tokat'ta FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturmada gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı
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Son dakika haber: Tokat'ta FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturmada gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı

Son dakika haber: Tokat'ta FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanmasına' yönelik soruşturmada gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 1'i savcılıkça, diğerleri ise adli kontrol şartları uygulanarak salıverildi.

Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 1'i savcılıkça, diğerleri ise adli kontrol şartları uygulanarak salıverildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları tespit edilen ve gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 1'i savcılıkça, 4 kişi ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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Son dakika haber: Tokat'ta FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturmada gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı - Haberler
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