Son dakika haber: Tokat'ta çalıntı bakır kablo ve kazanları satmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber: Tokat'ta çalıntı bakır kablo ve kazanları satmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı

05.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:32
Son dakika haber: Tokat'ta çalıntı bakır kablo ve kazanları satmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Tokat'ın Niksar ilçesinde çalıntı bakır kablo ile kazanları satmak istedikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde çalıntı bakır kablo ile kazanları satmak istedikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Niksar ilçesinde çalınmış bakır telefon kablolarının satılmak istendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı 4. JASAT ekiplerince yapılan takip sonucunda 4 şüpheli yakalandı. Satılmak istenen 625 kilogram bakır telefon kablosu ile 14 bakır kazan ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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