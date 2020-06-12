Son dakika haber | Tokat'ta bir köy karantinaya alındı Gelen son dakika haberine göre Tokat'ın Zile ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Tokat'ın Zile ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçeye bağlı Uzunköy köyünde 12 Haziran'dan itibaren 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi. Karantina kapsamında köye giriş çıkışlar kapatıldı. Kaynak: AA