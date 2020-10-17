Son dakika haber... Tokat'ta Azerbaycan'daki şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Son dakika haber... Tokat'ta Azerbaycan'daki şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

17.10.2020 20:49 | Son Güncelleme: 17.10.2020 20:53
Son dakika haber... Tokat'ta Azerbaycan'daki şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Son dakika haberleri: TOKAT'ta, Anadolu Gençlik Derneği'nce (AGD) Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği saldırılarda şehit olan siviller için gıyabi cenaze namazı kılındı.

TOKAT'ta, Anadolu Gençlik Derneği'nce (AGD) Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği saldırılarda şehit olan siviller için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Anadolu Gençlik Derneği Tokat Şubesi'nce kent merkezinde bulunan Ali Paşa Cami'nde yatsı namazı sonrası, Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği saldırılarda şehit olan siviller için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cami avlusunda kılınan namaza Anadolu Gençlik Derneği Tokat Şubesi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.Gıyabi cenaze namazı sonrası açıklamalarda bulunan AGD Tokat Şubesi Başkanı Bekir Durupınar, "Yıllardır Ermenistan'ın saldırgan tutumu karşısında gerekli ve yeterli tepkiyi ortaya koymayan uluslararası toplum, bugün bir kez daha çifte standartlı bir tutum sergilemektedir. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar bir tutum sürdüren Minsk Üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan çok uzaktadır. Zalim ve işgalci Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırarak masum Azeri kardeşlerimizi çoluk çocuk demeden şehit etmektedir. Bu hain saldırılar, barış ahlakından uzak olan Ermenistan'ın, savaş ahlakından da yoksun olduğunu göstermektedir. Bu saldırılar karşısında Azerbaycan Devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu olacağımızı buradan bildirmek istiyoruz. Karabağ Azerbaycan'dır. Azerbaycan Karabağ'dır" dedi. Açıklamanın ardından şehitler için dua edildi. 

 


Son dakika haber... Tokat'ta Azerbaycan'daki şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Son dakika haber... Tokat'ta Azerbaycan'daki şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Son dakika haber... Tokat'ta Azerbaycan'daki şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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