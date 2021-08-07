Son dakika haber | Tokat'ta anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Son dakika haberler: Tokat'ta anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Tokat'ta anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Tokat merkeze bağlı Keşlik köyünde yoğun dumanı fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Pazar Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yapılan müdahale ile yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Jandarma ekipleri anız yakan kişi hakkında idari para cezası uyguladı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı