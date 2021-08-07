Son dakika haber | Tokat'ta anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Tokat'ta anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Son dakika haber | Tokat'ta anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Tokat'ta anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Tokat'ta anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Tokat merkeze bağlı Keşlik köyünde yoğun dumanı fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Pazar Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yapılan müdahale ile yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Jandarma ekipleri anız yakan kişi hakkında idari para cezası uyguladı. - TOKAT

Son dakika haber | Tokat'ta anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gecekonduda çıkan yangın kısa sürede etrafı sardı, bir kişi yaralandı! Korku dolu anlar kamerada
Gecekonduda çıkan yangın kısa sürede etrafı sardı, bir kişi yaralandı! Korku dolu anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Onur Akay Yusuf Güney Haluk Levent Berdan Mardini
Spor Muslera Aytaç Kara Merve Çoban Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Tokat'ta anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 17:46:15. #1.16#

title