Son dakika haber! Tokat'ta 1 köy karantinaya alındı
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Son dakika haber! Tokat'ta 1 köy karantinaya alındı

14.03.2021 15:08 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:16
Son dakika haber! Tokat'ta 1 köy karantinaya alındı

Son dakika haberleri: TOKAT'ın Niksar ilçesinde, koronavirüs vakalarının artış gösterdiği 1 köy, 10 gün süreyle karantinaya alınırken, 2 köyde ise karantina süresi 5 gün uzatıldı.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde, koronavirüs vakalarının artış gösterdiği 1 köy, 10 gün süreyle karantinaya alınırken, 2 köyde ise karantina süresi 5 gün uzatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Niksar ilçesine bağlı Arpaören köyünde 10 gün süreyle karantina uygulanması kararlaştırıldı. Niksar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 14.03.2021 tarih ve 18 sayılı kararı ile koronavirüs tedbirleri kapsamında Arpaören köyünde 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 72'nci maddesi gereği 14.03.2021 tarih ve saat 21.00 itibari ile 10 gün süreyle karantina kararı alınmıştır" denildi.Ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla daha önce karantina altında olan Çayköy ve Terzioğlu köylerinin ise karantina süresi, 5 gün uzatıldı. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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