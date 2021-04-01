Son dakika haber... Tokat merkezli 4 ilde "torbacı" operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber... Tokat merkezli 4 ilde "torbacı" operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Tokat merkezli 4 ilde 'torbacı' operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Tokat'ın Erbaa ilçesi merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesi merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Erbaa ilçesi merkezli, İstanbul, Samsun ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 85,1 gram bonzai, 2,02 gram kokain ve 22,13 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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