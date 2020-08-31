Son dakika haber... TOKAT Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayanları protesto ettiler
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Son dakika haber... TOKAT Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayanları protesto ettiler

Son dakika haberi: Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayanları protesto ettilerTOKAT'ta Türkiye Sakatlar Derneği Şubesi üyeleri, maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayanları düdük çalıp, tabaklara kaşıklarla vurarak, protesto etti.

31.08.2020 15:23 | Son Güncelleme: 31.08.2020 15:51

Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayanları protesto ettiler

TOKAT'ta Türkiye Sakatlar Derneği Şubesi üyeleri, maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayanları düdük çalıp, tabaklara kaşıklarla vurarak, protesto etti. Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şubesi üyeleri, son dönemde artan koronavirüs vakalarına dikkat çekmek amacıyla Engelsiz Yaşam Parkı'nda bir araya geldi. Protestoya katılan dernek üyeleri, sosyal mesafe maske kuralına uymayanlara tepki gösterdi. Dernek üyeleri, kurallara uymayanları düdük çalarak ve yanlarında getirdikleri tabaklara kaşıklarla vurarak protesto etti. Ayrıca engelli Seyhan Bulut, Mahzuni Şerif'in 'Bugün Benim Yeşil Bağım Kurudu' türküsünü söyledi.

Grup adına konuşan Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şubesi Başkanı Ali Aras, "Bu hastalık her tarafa yayıldığı için bizler engelliler olarak her zaman evde kalıyoruz. Düğünlerde halay çekemiyoruz. Vatandaşlarımız da halay çekmesinler. Onlar da mutlu günlerini paylaşmak istiyorlar. Ama sonrasında sevdiklerini kaybediyorlar. Bizler de üzülüyoruz. Sağlık Bakanı'mızın açıklamalarına dikkat ederek kurallara herkesin uymasını istiyoruz. Ülke bizim ülkemiz, insanlar bizim insanlarımız; biz sevdiklerimizden ayrı kalmak istemiyoruz. Her zaman kurallara uyarsak sevdiklerimizi kaybetmeyiz" dedi. Bedensel engelli Salih Sayar ise hayatı boyunca halay çekmediğini belirterek, "Durumumdan dolayı hiç halay çekemedim ben. Hiç halay çekmesek, toplu alanlarda mesafemizi korusak çok daha güzel olacak. Çünkü engelli olmanın biz ne demek olduğunu biliyoruz. Diğer insanlar da olmasın diyoruz" diye konuştu.

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Son dakika haber... TOKAT Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayanları protesto ettiler

Kaynak: DHA

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