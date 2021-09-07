Son dakika haber! Tokat'a şehit ateşi düştü

Son dakika gündem haberi... Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in acı haberi, Tokat'ta yaşayan ailesine ulaştı.

Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in acı haberi, Tokat'ta yaşayan ailesine ulaştı.

Suriye'de sınır ötesi icra edilen operasyonda Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit oldu. Şehidin, Tokat'ın Turhal ilçesi Yunus Emre Mahallesinde yaşayan ailesine şehadet haberi Kaymakam Ali Gökay, İlçe Jandarma Komutanı Aksoy Altürk tarafından verildi. Şehadet haberini alan şehidin ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Çok sayıda kişi, taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde çalışan Hüseyin Yiğit ile Fatma Yiğit çiftinin 1'i kız 2 çocuğundan büyüğü olan Muammer Yiğit'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı