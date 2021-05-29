Togo Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
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Togo Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Togo Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Togo Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışındaki Togolular Bakanı Prof. Robert Dussey'in, 29 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Türkiye'ye ziyarette bulunacağını duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Togo Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışındaki Togolular Bakanı Prof. Robert Dussey'in, 29 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Türkiye'ye ziyarette bulunacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Togo Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışındaki Togolular Bakanı Prof. Robert Dussey, 29 Mayıs-2 Haziran 2021 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Togo'dan ülkemize Dışişleri Bakanı seviyesinde gerçekleştirilecek bu ilk ziyaret sırasında işbirliğimizin geliştirilmesini teminen atılabilecek adımlar ele alınacak ve bölgesel konularda görüş alışverişi yapılacaktır" denildi.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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