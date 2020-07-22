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Son dakika haber | TKDK'den Mersin'e 181 milyon liralık yatırım

Son dakika haberi... Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mersin İl Koordinatörü Beytullah Uygur, 9. çağrı dönemi kapsamında 181 milyon yatırım tutarlı 103 projenin il koordinatörlüğüne teslim edildiğini söyledi.

Son dakika haber | TKDK'den Mersin'e 181 milyon liralık yatırım
22.07.2020 16:23 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:27

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mersin İl Koordinatörü Beytullah Uygur, 9. çağrı dönemi kapsamında 181 milyon yatırım tutarlı 103 projenin il koordinatörlüğüne teslim edildiğini söyledi.

11 Mayıs 2020 tarihinde 9. çağrı ilanına çıkılan ve 10 Temmuz tarihinde proje kabul işlemlerinin tamamlandığını açıklayan Uygur, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbirinden ilk kez bu kadar fazla sayıda proje aldıklarını belirtti. Söz konusu çağrı kapsamında 181 milyon yatırım tutarlı ve 111 milyon hibe destekli 103 proje kabulü yapıldığını kaydeden Uygur, "Bu 103 projenin dağılımlarına baktığımızda, 33 zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, 32 arıcılık ve arı ürünlerinin üretilmesi, işlenmesi ve paketlenmesi, 19 bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, 9 kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, 9 yenilenebilir enerji ve 1 makine parklarıdır. En çok proje başvurusu yapılan ilçelerimiz 22 proje ile Erdemli ve 20 proje ile Tarsus olmuştur" dedi.

Hibe tutarı bakımından 42 il arasında ilk sırada Mersin geliyor

IPARD programının, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edildiğini dile getiren Uygur, Mersin İl Koordinatörlüğü'nün, 42 il koordinatörlüğü arasında ödenecek hibe tutarları bakımından ilk sırada yer aldığı bilgisini verdi. Uygur, 9. çağrıda şimdiye kadarki en fazla sayıda 302 tedbirinden başvuru aldıklarını ve uygun harcama tutarları üzerinden yüzde 65 hibe sağlayacaklarını belirtti. Ayrıca yüzde 18'lik KDV muafiyeti bulunan projelerin en kısa sürede incelerek yatırımcılarla sözleşme imzalanacağını ifade eden Uygur, Mersin'in gelişimine katkı sağlayacak, üretimi ve istihdamı arttıracak olan projelerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

IPARD-II 9. başvuru çağrı ilanında yer alan Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar tedbirinden başvuruların devam ettiğini de ifade eden Uyugur, "Süt ve et üreten tarımsal işletmeler sektörlerinde Mersin'de yatırım yapmak isteyen yatırımcıları hibe desteklerinden faydalanmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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