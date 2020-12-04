Son dakika haber: TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç: "Asgari ücret belirlenirken ülkemizin ekonomik durumu ve işletmelerimize olan etkisi göz önünde bulundurulmalıdır."
04.12.2020 15:16 | Son Güncelleme: 04.12.2020 15:19
Son dakika gündem haberi: TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç: "Asgari ücret belirlenirken ülkemizin ekonomik durumu ve işletmelerimize olan etkisi göz önünde bulundurulmalıdır.
TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç: "Asgari ücret belirlenirken ülkemizin ekonomik durumu ve işletmelerimize olan etkisi göz önünde bulundurulmalıdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım