Son dakika haber: TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç: "Asgari ücret belirlenirken ülkemizin ekonomik durumu ve işletmelerimize olan etkisi göz önünde bulundurulmalıdır."
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Son dakika haber: TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç: "Asgari ücret belirlenirken ülkemizin ekonomik durumu ve işletmelerimize olan etkisi göz önünde bulundurulmalıdır."

04.12.2020 15:16 | Son Güncelleme: 04.12.2020 15:19
Son dakika haber: TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç:

Son dakika gündem haberi: TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç: "Asgari ücret belirlenirken ülkemizin ekonomik durumu ve işletmelerimize olan etkisi göz önünde bulundurulmalıdır.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç: "Asgari ücret belirlenirken ülkemizin ekonomik durumu ve işletmelerimize olan etkisi göz önünde bulundurulmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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