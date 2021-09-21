Tırın 6 aracı biçtiği kazada yaralılardan biri hayatını kaybetti

Tırın 6 aracı biçtiği ve güvenlik kameralarının anbean görüntülediği kazada yaralılardan biri öldü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kontrolden çıkan tırın karşı şeride geçip, biri traktör, 6 aracı biçtiği kazada yaralı sayısı artarken, hastaneye kaldırılan yaralılardan 37 yaşındaki çekici sürücüsü ise hayatını kaybetti.

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Dinar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Azerbaycan uyruklu Qasımov İsgender Y. idaresindeki 20 ZA 427 plakalı rulo iplik yüklü tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıktı. Tır yol ortasındaki refüjü aşıp karşı şeride geçip önce Çağlayan Gürsu sevk ve idaresindeki 03 RG 161 plakalı araca, ardından Mehmet Balon yönetimindeki üstünde sıfır kilometre traktör yüklü olan 03 FH 214 plakalı çekiciye, ardından 3 otomobil ve 1 hafif ticari araca çarptı. Kazanın ardından ortalık adeta savaş alanına dönerken, tırın dorsesi yola yan yattı, içerisindeki rulo iplikler ise çevreye dağıldı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, çekici sürücüsü Mehmet Balon ve araçlarda bulunan Mustafa Çakmak (43), Hatice Çakmak ve tedaviyi kabul etmeyen bir kişi yaralandı. Yaralılardan hastaneye kaldırılan Mehmet Balon sevk edildiği Isparta'daki özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.