Son dakika haber... Tire'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberlerine göre İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Çobanköy Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Tire jandarma ekipleri, operasyon düzenledi.

Operasyonda H.K, B.B. ve E.K. gözaltına alındı. Yapılan aramada 55 kök Hint keneviri ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerden H.K. ve B.B. sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

E.K. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı