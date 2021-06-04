Son dakika haber... Tire'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haber... Tire'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber... Tire'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Çobanköy Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Tire jandarma ekipleri, operasyon düzenledi.

Operasyonda H.K, B.B. ve E.K. gözaltına alındı. Yapılan aramada 55 kök Hint keneviri ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerden H.K. ve B.B. sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

E.K. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

İlk kadın Jandarma Komando Astsubay Çavuş Su Yıldız verilecek kritik görevleri bekliyor
İlk kadın Jandarma Komando Astsubay Çavuş Su Yıldız verilecek kritik görevleri bekliyor
Kendisini WhatsApp'tan uyaran hakime 'Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın' diyen memur sürüldü
Kendisini WhatsApp'tan uyaran hakime "Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın" diyen memur sürüldü
İnsanlık dışı olay! Yavru köpeğin ayaklarını kesip, ağaca astılar
İnsanlık dışı olay! Yavru köpeğin ayaklarını kesip, ağaca astılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Fatma Şahin Meral Akşener Adnan Menderes İbrahim Aydemir
Magazin Hülya Avşar İlker Kaleli Demet Akalın Seren Serengil
Spor Gervinho Şenol Güneş Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Tire'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 13:49:51. #1.15#

title