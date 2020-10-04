Son dakika haber: Tire'de polisler, hayvan barınağını ziyaret etti
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Son dakika haber: Tire'de polisler, hayvan barınağını ziyaret etti

04.10.2020 21:41 | Son Güncelleme: 04.10.2020 21:41
Son dakika haber: Tire'de polisler, hayvan barınağını ziyaret etti

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Tire ilçesinde görevli polisler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Tire Belediyesine ait hayvan barınağını ziyaret ederek mama desteğinde bulundu.

İzmir'in Tire ilçesinde görevli polisler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Tire Belediyesine ait hayvan barınağını ziyaret ederek mama desteğinde bulundu.

İlçede görev yapan çok sayıda polisin katıldığı ziyarete, Tire Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Suna İçli de eşlik etti.

Polisler, aldıkları mamaları, barınak yetkililerine teslim ettikten sonra hayvanlarla bir süre vakit geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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