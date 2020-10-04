Son dakika haber: Tire'de polisler, hayvan barınağını ziyaret etti

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Tire ilçesinde görevli polisler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Tire Belediyesine ait hayvan barınağını ziyaret ederek mama desteğinde bulundu.