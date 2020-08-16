Son dakika haber | Tire'de makilik alanda yangın - İZMİR
Son dakika haberine göre Tire'nin Taştepe Mevkiinde saat 15.00 sıralarında makilik alandaki yangın çıktı.
16.08.2020 17:08 | Son Güncelleme: 16.08.2020 17:24
Tire'nin Taştepe Mevkiinde saat 15.00 sıralarında makilik alandaki yangın çıktı.
Yangına Tire, Bayındır, Selçuk ve Torbalı Orman İşletme Müdürlüklerine ait 7 arazöz ile 2 iş makinesi karadan, 2 helikopter de havadan müdahale ediyor.
Ekiplerin yaklaşık 1 saat mücadele ettiği yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları ise sürüyor.
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Kaynak: AA