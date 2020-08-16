Son dakika haber | Tire'de makilik alanda yangın - İZMİR Son dakika haberine göre Tire'nin Taştepe Mevkiinde saat 15.00 sıralarında makilik alandaki yangın çıktı.

Tire'nin Taştepe Mevkiinde saat 15.00 sıralarında makilik alandaki yangın çıktı.

Yangına Tire, Bayındır, Selçuk ve Torbalı Orman İşletme Müdürlüklerine ait 7 arazöz ile 2 iş makinesi karadan, 2 helikopter de havadan müdahale ediyor.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat mücadele ettiği yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: AA