Son dakika haber... Tire'de maki yangınına giden arazöz devrildi: 2 ölü, 2 yaralı (3)
Son dakika haberleri: ARAZÖZ OLAY YERİNDEN KALDIRILDIİzmir'in Tire ilçesinde, makilik alanda çıkan yangını söndürmek için bölgeye giderken devrilen arazöz, vinçle TIR'a yüklenilerek kaldırıldı.
14.07.2020 19:39 | Son Güncelleme: 14.07.2020 20:41
ARAZÖZ OLAY YERİNDEN KALDIRILDI
İzmir'in Tire ilçesinde, makilik alanda çıkan yangını söndürmek için bölgeye giderken devrilen arazöz, vinçle TIR'a yüklenilerek kaldırıldı. Kaza sırasında arazözün içinde bulunan ve hayatını kaybeden Nurullah Akbaş ve Ali Yılmaz'ın yanı sıra, yaralı olarak Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Genç ve Sedat Sagun'un eşyaları mesai arkadaşlarınca toplandı.Kaza nedeniyle bir süre araç trafiğine kapatılan Tire-Selçuk yolu da normal akışına döndü.
Öte yandan kazada hayatını kaybeden Ali Yılmaz'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
Tolga TAHÇI/İZMİR,
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA