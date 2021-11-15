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Son dakika haber | Tırdan yola sızan klor gazı itfaiye tarafından temizlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Tırdan yola sızan klor gazı itfaiye tarafından temizlendi

Son dakika 3. sayfa haberi: Erzincan'da tırdan yola sızan klor gazı itfaiye ekiplerince yıkanarak temizlendi.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da tırdan yola sızan klor gazı itfaiye ekiplerince yıkanarak temizlendi.

Alınan bilgiye göre, Erzincan merkez İnönü Mahallesi İzzetpaşa caddesinde bir tırdan yola klor gazı sızıntısı olduğu ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri gerekli tedbiri alarak asfaltta yıkama çalışması yaptı. Polis olay yerinde incelemede bulundu. - ERZİNCAN

Son dakika haber | Tırdan yola sızan klor gazı itfaiye tarafından temizlendi

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