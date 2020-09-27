Tır yangını D-100 kara yolunu ulaşıma kapattı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tır yangını nedeniyle D-100 kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tır yangını nedeniyle D-100 kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Hanifi Sağıroğlu (60) yönetimindeki Gürcistan plakalı tır, D-100 kara yolunun ilçeye bağlı Çaykapı köyü mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen yangın, içinde mutfak eşyalarının bulunduğu iki römorka sıçradı. İhbar üzerine Tosya Belediyesi ve Kargı Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Tırdaki yangın yol kenarındaki otlarla kaplı alana da sıçradı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yanan otlar da söndürüldü.

Yangında tır ve içindeki mutfak eşyaları tamamen kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık bir dekarlık otluk alan da yangından zarar gördü.

Yangın nedeniyle uluslararası D-100 kara yolunun İstanbul - Samsun istikameti yaklaşık bir saat boyunca ulaşıma kapandı. Yangın kontrol altına alındıktan sonra trafik yan yoldan tek şerit halinde sağlandı.

Ekipler tarafından tamamen temizlenen yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar