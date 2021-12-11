Son dakika haber: TIR'IN OTOMOBİLE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde TIR ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza anı Mobese kameralarına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu Fındıklı geçiş kavşağında meydana geldi. J.A. yönetimindeki TF611FT plakalı TIR ile, Ahmet Dereci (63) yönetimindeki 34 KAN 56 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü kendisine yeşil ışığın yanması ile yola çıktığı sırada, kırmızı ışıkta geçen TIR'Ia çarpması ile savruldu. Otomobil, bariyer ve yön levhalara çarparak durdu. Otomobil sürücüsü Ahmet Dereci kaza sonrası olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Fındıklı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücünün eşi Emine Dereci (44) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Eğitim Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

TIR sürücüsü gözaltına alındığı kaza MOBESE kameralarına yansıdı. Görüntülerde şehir içinden sahil yoluna geçmek isteyen otomobile yeşil ışıkla yola çıktığı anda sahil yolundan gelen ve sürücüsünün ışık ihlali yaptığı TIR'ın çarptığı anlar yer alıyor.