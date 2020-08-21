Son dakika haber | TIR'ın dorsesinde yakalanan 173 göçmen sınır dışı ediliyor
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Son dakika haber | TIR'ın dorsesinde yakalanan 173 göçmen sınır dışı ediliyor

Son dakika gündem haberi: SAMSUN'da polis ekiplerince bir TIR'ın dorsesinde yakalanan 173 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye gönderildi.

Son dakika haber | TIR'ın dorsesinde yakalanan 173 göçmen sınır dışı ediliyor
21.08.2020 08:07 | Son Güncelleme: 21.08.2020 08:48

SAMSUN'da polis ekiplerince bir TIR'ın dorsesinde yakalanan 173 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Ağustos Salı günü şüphe üzerine durdurduğu 14 BD 759 plakalı TIR'da arama yapmak istedi. Ekipler, TIR'ın dorsesini açtığında 173 düzensiz kaçak göçmenle karşılaştı. Konaklamaları için Atatürk Spor Salonu'na götürülen göçmenlerin bir kısmı, sevk sırasında kaçmaya çalıştı. Tamamı yakalanan göçmenler sağlık kontrolünün ardından spor salonunda misafir edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında otobüslere bindirilen düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye doğru yola çıktı.

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Kaynak: DHA

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